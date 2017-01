Die Geschichte einer Flucht

23.01.2017

In Wolfschlugen berichtete Rudolf Zöllmer von seiner Odyssee

WOLFSCHLUGEN (esb). Ein aufregender und ungewöhnlicher Lebenslauf eines Wolfschlüger Bürgers wurde beim letzten Männerfrühstück vorgestellt: Rudolf Zöllmers ursprüngliche Heimat ist Bessarabien, ein Gebiet am Schwarzen Meer, das seit 1812 zu Russland gehörte. Die deutschen Bauern wohnten in geschlossenen Wohnsiedlungen und waren selbst für Schule und Kirche zuständig. 1918 fiel das Gebiet an Rumänien. Sein relativer Wohlstand und die kulturelle Eigenständigkeit der Gemeinden endeten jäh im Zweiten Weltkrieg: Als Folge des Hitler-Stalin-Pakts marschierte am 28. Juni 1940 die Sowjetunion in das Gebiet ein. Die Deutschen, denen die Einschränkung ihrer Freiheiten, Kollektivierung des Landes und vielleicht sogar die Deportation nach Kasachstan drohte, entschieden sich fast geschlossen für die Umsiedlung nach Deutschland.