„Die fünf V’s haben uns zusammengehalten“

28.04.2011

Erwin und Margarethe Henzler feiern heute goldene Hochzeit. Die gebürtigen Großbettlinger lernten sich beim TSuGV Großbettlingen näher kennen. Bei ihrer Heirat war Erwin Henzler bereits Erster Vorsitzender des Vereins. Ihre Hochzeit feierten sie im großen Stil. „Früher war es Brauch, den ganzen Ort einzuladen. So fand die Hochzeit gleich in drei Gaststätten statt“, erklärt er. Geheiratet hatten sie in der evangelischen Andreaskirche in Großbettlingen. Der damals 24-Jährige war bei der Firma Reich in Nürtingen beschäftigt, wo er von der Ausbildung bis zur Rente arbeitete. Margarethe Henzler, die bei der Heirat 25 Jahre war, arbeitete lange bei der Firma Herion. Die Hochzeitsreise ging nach Südtirol. Bis heute sind sie oft dorthin in den Urlaub gefahren. „Tirol ist quasi unsere zweite Heimat“, meint Margarethe. Später kamen dann ihre zwei Söhne zur Welt. Zusätzlich war Erwin Henzler in Großbettlingen ehrenamtlich stark angagiert. „Ohne die Unterstützung meiner Frau hätte ich das nicht geschafft“, sagt er. Margarethe Henzler war ebenfalls im DRK ehrenamtlich tätig und im Kirchenchor. So gut es geht beteiligen sie sich noch im Ort. Ihre Söhne, die schon eigene Familien haben, kommen öfters zu Besuch. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Söhnen und deren Lebensgefährtinnen“, sagt er. So lange zusammengehalten hätten sie die fünf V‘s: Vernunft, Verstehen, Verzichten, Verzeihen, Vertrauen. phi