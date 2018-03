Die Freundschaft frisch wie am ersten Tag

04.04.2011, Von Günter Schmitt

Jubiläumskonzert des Musikvereins Großbettlingen – Auch Gäste aus der Schweiz musizierten

GROSSBETTLINGEN. Wenn zwei Kapellen aus verschiedenen Ländern einen musikalischen Abend gestalten, lassen sich immer interessante Schlüsse ziehen. So war es auch am Samstag beim Jubiläumskonzert im Großbettlinger Sportforum. Die Kapelle der Musikgesellschaft Bärschwil aus dem Kanton Soloturn in der Schweiz zeigte, dass es auch heutzutage möglich ist, eine Programmfolge ohne alle Anleihen aus der amerikanischen Musikszene zu spielen. Die Schweizer Instrumentalisten waren zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Großbettlingen ins Schwäbische gekommen. Beide Vereine verbindet seit 36 Jah-ren eine Freundschaft, die „noch so frisch ist wie am ersten Tag“, wie sich Heinz Schmid, im Großbettlinger Verein Vorstand Repräsentation, in seinen Grußworten ausdrückte.