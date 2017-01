Die „ehrwürdigen Könige“ machen sich wieder auf den Weg

Sie sind unterwegs in guter Mission, die tausende Sternsinger, die seit gestern in Deutschland zum 59. Mal durch die Straßen ziehen. Auch in Nürtingen wurden am Neujahrstag die Kinder bei einem Gottesdienst in St. Johannes nach einem Segen durch Pfarrer Joseph Mujuni feierlich ausgesandt. Über 250 Sternsinger aus den Nürtinger Gemeinden und der Stadtmitte werden nun bis Freitag singend von Tür zu Tür ziehen, um die Herzen mit Liedern zu erwärmen – und um eine kleine Spende zu bitten. Bereits in den vergangenen Jahren gehörte die Gesamtgemeinde St. Johannes bundesweit zu den Gemeinden mit dem größten Spendenaufkommen, wie die Koordinatorin der Aktion, Rita Biste-Wessel verrät. Der Erlös der ökumenischen Aktion, welche vom Kindermissionswerk getragen wird, geht an über 1500 Förderprojekte für Kinder weltweit. Treffend bezeichnete Pfarrer Mujuni die Kinder daher als „lauter ehrwürdige Könige“ die ausziehen, um Gutes zu tun – so wie es der Legende nach die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar bei Christi Geburt taten. Die jüngsten Sternsinger sind gerade einmal fünf Jahre alt und stemmen dennoch scheinbar mühelos ihren Stern. Mit diesem wollen sie die Nacht erhellen, wie es in einem ihrer Lieder heißt. Und Licht haben Kinder weltweit nötig. So dient dieses Jahr Kenia als Beispielland: ein Land, das durch Klimawandel von Trockenheit und Armut geplagt ist. Unser Handeln wirkt sich auch auf das Leben in Afrika aus, und „wo kein Wasser ist, da ist auch kein Leben mehr“, erinnert Pfarrer Mujuni, der selbst aus Uganda stammt. Und so ziehen die Sternsinger in kleinen Gruppen los und segnen jedes Haus. jüp