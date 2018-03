Dicklinge, Natur und große Farbflächen

18. Nürtinger Kunsttage in der Volksbank mit der Ausstellung Drei Frauen drei Räume eröffnet

NÜRTINGEN. Was ist Kunst? Nicholas Pussin, ein Maler aus dem 17. Jahrhundert, sagte einst: Der Zweck der Kunst ist der Genuss. Der amerikanische Maler Ad Reinhardt sagte indes: ,,Kunst ist Kunst. Alles andere ist alles andere. Eine Definition fällt, wie man sieht, schwer, denn Kunst hat für jeden eine ganz eigene Bedeutung. Dabei will der Betrachter, dass die Kunst sein Herz, möglicherweise auch seinen Verstand anspricht. Mit der Eröffnung der 18. Nürtinger Kunsttage am Freitagabend in den Räumen der Volksbank Nürtingen wurde wieder einer Reihe von Künstlern die Gelegenheit gegeben, ihre Werke in den Schaufenstern und Räumen Nürtinger Geschäfte auszustellen und vielleicht für so manchen Denkanstoß zu sorgen.