Derzeit Baustelle statt Fernblick

09.01.2018, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Die Festungsruine Hohenneuffen ist seit gestern geschlossen – Auch Restaurant betroffen – Sanierung der Zufahrt bis 29. März

Den Blick in die Ferne schweifen lassen, Geschichte erkunden: Der Hohenneuffen ist jährlich das Ziel von vielen Ausflüglern und Wanderern. In den kommenden Wochen allerdings bleibt die mächtige Festungsruine geschlossen. Bauarbeiten an der Zufahrt sind der Grund.

Mystisch: Die Burg Hohenneuffen erhebt sich aus dem Nebelmeer. Foto: Blank

NEUFFEN. Wer den Neujahrsgruß der Pächterfamilie Vetter vor wenigen Tagen bei Facebook gelesen hat, wird sich verwundert die Augen gerieben haben: „Am 8. Januar beginnen die Bauarbeiten an der Zufahrt zur Burg. Die Burg ist deshalb leider bis Karfreitag geschlossen“, heißt es da.

Gestern dann die Bestätigung von den Staatlichen Schlössern und Gärten, unter deren Regie die Burg seit April vergangenen Jahres läuft: „Es stimmt“, teilt Dr. Frank Thomas vom Pressedienst des Staatsanzeigers mit. Ab sofort und voraussichtlich bis zum 29. März, so die Info, bleibt die Burgruine geschlossen.