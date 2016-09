Der Neuffener Kunstrasenplatz ist fertig

Nach nur fünfwöchiger Bauzeit konnte die vom VfB Neuffen beauftragte Baufirma die Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz abschließen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde freute sich der Vorstand des VfB, zusammen mit Bürgermeister Matthias Bäcker das symbolische Band zur Freigabe der Anlage durchschneiden zu können. Ziemlich genau ein Jahr sei es her, so der Bürgermeister, dass die Zustimmung und finanzielle Beteiligung der Stadt vom Neuffener Gemeinderat beschlossen worden war. Seither wurden die Arbeiten durch die Verantwortlichen des VfB Neuffen geplant, ergänzte Vorstand Ralf Nuffer. Im Rahmen der Umbauarbeiten habe man auch das Ricoten-Kleinspielfeld zu einem Naturrasenplatz umgestaltet. So konnte der Aushub des ursprünglichen Rasenplatzes genutzt werden. Für den VfB ergeben sich jetzt neue Möglichkeiten, das Training von zwölf Jugendteams und drei aktiven Mannschaften sowie deren Spielbetrieb zu planen und umzusetzen, so der Vereinsvorstand. Die Umbaukosten finanziert der VfB Neuffen, finanziell unterstützt durch die Stadt. Eine weitere finanzielle Mithilfe kommt vom WLSB, der ebenfalls einen Zuschuss gewährt hat. pm