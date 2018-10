Der Markt wurde zum Dorffest

Bei herrlichem Oktoberwetter strömten die Besucher zahlreich zum Herbst- und Bauernmarkt nach Altdorf

Der goldene Oktober zeigte sich am Wochenende von der schönsten Seite. Gerade richtig für den Herbst- und Bauernmarkt in Altdorf. Der Andrang an den hübsch dekorierten Ständen war groß. Rührend war der Auftritt des Kinderchores vom Sängerbund.

Bunter Herbstmarkt beim Bürgerzentrum Altdorf: Für die kleinen Sängerinnen und Sänger gab es großen Beifall. Foto: Krytzner

ALTDORF. Der Herbst- und Bauernmarkt in Altdorf hat Tradition. Und in der Gemeinde hält man am Bewährten fest. Die örtlichen Vereine organisieren das Treiben beim Bürgerzentrum Jahr für Jahr und erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit.