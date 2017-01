Der erste Schnee lockt

Auf der Schwäbischen Alb kann man schon Skifahren – Für Langlauf reicht’s noch nicht

Gute Bedingungen für Skifahrer findet man auf der Alb – hier bei Donnstetten. Foto: Einsele

(red) Auf der Schwäbischen Alb finden Skifahrer und Snowboarder wieder präparierte Pisten vor. Allerdings sieht’s beim Langlauf noch schlecht aus. Im Folgenden die aktuellen Öffnungszeiten.

Der Lift am Lettenberg in Neuffen ist in Betrieb und bis auf Weiteres täglich ab 14 Uhr in Betrieb.

An der Pfulb bei Schopfloch ist der Lift heute und morgen von 13 bis 22 Uhr in Betrieb. Näheres unter Telefon (0 70 26) 75 33 oder www.skizentrum-pfulb.de.

In Römerstein-Donnstetten sind die Lifte Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr und unter der Woche von 13 bis 22 Uhr in Betrieb. Näheres unter Telefon (0 73 82) 6 09 oder www.skilift-donnstetten.de, auch unter www.biosphaere-alb.com.

Am Salzwinkel Zainingen ist der Lift samstags und sonntags von 9 bis 22 Uhr und unter der Woche von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Abends ist das Flutlicht an. Die Höhenloipe ist gespurt. Näheres unter www.salzwinkel.de.