Der Brandschutz wird teuer

19.01.2017, — E-Mail verschicken

Gemeinderat Großbettlingen befasste sich mit dem geplanten Forum der Generationen

In den Beratungen des Gemeinderats im vergangenen Jahr stand die Investitionsmaßnahme zur Umnutzung des ehemaligen Hallenbades in ein Forum der Generationen regelmäßig im Mittelpunkt. Und darum ging es auch in der jüngsten Sitzung.

Das Foyer des Sportforums soll eine multifunktionale Nutzung erfahren: Im Zuge der Umbaumaßnahmen für das geplante Forum der Generationen fungiert dieses als zentrales Bindeglied aller Angebote im Gebäudekomplex und soll neben der Mensa für die Kinder der Ganztagsbetreuung an der Grundschule auch ein Generationencafé als Begegnungsstätte beherbergen. za

GROSSBETTLINGEN (za). Während die Rohbauarbeiten für dieses Zukunftsprojekt weitgehend abgeschlossen sind und derzeit die Innenausbau-Gewerke anstehen, wurde von der beauftragten „ArchitektenWerkgemeinschaft Nürtingen“ inzwischen die planerische Grundlage für den Umbau im Bestand des Sportforums erarbeitet.