Schon am Morgen des schmotzigen Donnerstags mehrten sich am Rathausplatz in Neckartailfingen die Anzeichen einer außergewöhnlichen Aktion, denn an diesem Tag ergreifen die Kinder die Macht. Standen anfangs nur vereinzelte Gruppen von Hästrägern vor dem Rathaus, fanden sich gegen 9.45 Uhr die…

Weiterlesen