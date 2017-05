„Denn der Herr ist groß“

Konzert des Kirchenchors Frickenhausen/Tischardt am Sonntag in der evangelischen Kirche

Unter dem Titel „Cantate Domino“ stand das Konzert des Kirchenchors Frickenhausen/Tischardt am vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche in Frickenhausen.

Sänger und Instrumentalisten ergänzten sich in hervorragender Weise. Foto: privat

FRICKENHAUSEN (imm). Bei diesem Konzert kamen sowohl die Freunde instrumentaler als auch vokaler Musik auf ihre Kosten. War es die Sonata von Telemann, die zum Auftakt des Konzertes erklang oder die Sinfonia, die das geistliche Konzert „Cantate Domino“ einleitete, die das Herz eines Streichquartett-Fans höher schlagen ließ? Auch der Streichersatz „Palladio“ von Karl Jenkins war mit seinem gänzlich anderen Stil ein echter Hörgenuss, den das Ensemble Clara Wolters und Stefanie Aißlinger (Violine), Luisa Glaser (Viola), Michael Wolters (Violoncello) und Marc Simon (Cembalo) darboten.

Um dem Untertitel „ . . . im 500. Jahr der Reformation“ und auch der Aufforderung „Kantate! Singet!“ gerecht zu werden, wäre es schön gewesen, auch die Zuhörergemeinde in einen Lobgesang einstimmen zu lassen. War doch das Gemeindelied eine der großen Neuerungen, die Martin Luther in die Gottesdienstliturgie einbrachte. Die Gemeinde sollte aktiv am Gottesdienst beteiligt werden.