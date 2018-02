Den Rettungsdiensten fehlen Retter

14.02.2018, Von Daniela Haußmann

Notfallsanitäter können mehr Hilfe leisten als Rettungssanitäter – Längere Ausbildungszeit führt zu personellen Engpässen

Notfallsanitäter sollen Notärzte unterstützen. Seit 2014 gibt es sie auch im Landkreis Esslingen – mit gehörigen Anlaufschwierigkeiten.

Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Deswegen setzt man seit 2014 auch im Landkreis Esslingen auf Notfallsanitäter. Foto: Haußmann

Seit einiger Zeit sind auch im Landkreis Esslingen Notfallsanitäter im Einsatz. Anders als Rettungsassistenten sollen sie am Einsatzort mehr medizinische Kompetenzen haben. Kranke und Verletzte sollen so schnellstmöglich Hilfe erhalten. Dr. Thorsten Lukaschewski begrüßt diese Art der Stärkung des Rettungsdienstes. Wenn es um Leben und Tod geht, zählt jede Sekunde, wie der Chefarzt der Anästhesie der Medius-Klinik Kirchheim betont.

Im Landkreis Esslingen erreicht der Notarzt dem Fachmann zufolge zwar 50 Prozent der Patienten in rund neun Minuten, in 95 Prozent der Fälle ist er in weniger als 15 Minuten vor Ort. „Doch bis zu seinem Eintreffen kann der Notfallsanitäter wertvolle Hilfe leisten“, ist Lukaschewski überzeugt. „Das neue Berufsbild soll den Notarzt nicht ersetzen, sondern ihn für lebensbedrohliche Situationen verfügbar halten.“