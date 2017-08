In Grabenstetten trainiert ein Ableger der „Legion of the Stag“ die Kunst des SchwertkampfsDie Legion of the Stag Grabenstetten lässt den Mythos Mittelalter einmal die Woche lebendig werden: Gerüstet mit Harnisch und Helm, Schwert und Schild treten die Männer und Frauen an der Falkensteiner Halle…

Mehr