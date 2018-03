Dem Verein seit 70 Jahren treu

06.03.2018, — E-Mail verschicken

Bei der Hauptversammlung des Sängerbunds Kohlberg werden langjährige Mitglieder geehrt

Dem Gesang schon lange verbunden: (von links) Vereinsvorsitzender Erich Schrade, Doris Schillinger, Edeltraud Offterdinger, Anneliese Hirschler, Bruno Zanger, Erich Schaich und die Zweite Vorsitzende Brunhilde Kuhn. pm

KOHLBERG (anhi). Zur Jahreshauptversammlung des Sängerbunds Kohlberg ist neben zahlreichen Mitgliedern auch Gemeinderat Stefan Tremmel in Vertretung von Bürgermeister Rainer Taigel erschienen. Zunächst gab es eine Gedenkminute für das verstorbene Mitglied Hermann Florstedt und den verstorbenen Sänger Heinz Mehl. Der Vereinsvorsitzende Erich Schrade berichtete danach über die verschiedenen Aktivitäten im vergangenen Jahr: das Treffen der Sängervereinigung Hohenneuffen in Beuren, die Veranstaltung des Liederkranzes Hülben auf der Sängerwiese, den Tagesausflug ins Altmühltal und an den Brombachsee sowie die Feier zum Volkstrauertag. Schrade bedankte sich bei Dirigentin Olga Haas sowie allen Sängerinnen und Sängern für ihren Einsatz.