Das Steuerrad fest im Griff

26.02.2018, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Bei der Vorstellung der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Wolfschlugen war Matthias Ruckh der einzige Redner

Am 4. März wählen die Wolfschlüger ihren Bürgermeister. Der amtierende Rathauschef Matthias Ruckh hat gute Karten für eine reibungslose Wiederwahl und für die Fortsetzung seiner ersten Amtszeit.

Matthias Ruckh mit Ehefrau Kirsten und dem stellvertretenden Schultes Karl Münzinger bei der Kandidatenvorstellung Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Es gibt nur eine einzige Mitbewerberin für das Bürgermeisteramt. Ihr Name ist Fridi Miller und sie bewirbt sich derzeit in über 50 Kommunen um den Rathaussessel. Die Kandidatin aus Sindelfingen erschien am Freitagabend aber nicht zur Vorstellungsrunde in der Turn- und Festhalle. Die Familienhelferin und „Aufdeckungspolitikerin“, wie sie sich selbst gern nennt, gab der Gemeinde Ohmden den Vorrang, wo am 4. März ebenfalls Bürgermeisterwahlen stattfinden.