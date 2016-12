Das kleine Licht, das die Nacht durchbricht

24.12.2016, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Dirk Raufeisen and The Presence begeisterten auch bei der fünften Gospel-Weihnacht in der Neuffener Martinskirche

Es ist dunkel geworden in vielen Herzen. Die Angst greift nach den Menschen. Doch auch wenn viele zweifeln und verzweifeln: Schon ein kleines Licht vermag die Macht der Dunkelheit zu brechen. Und ein ganz großes Licht war die Gospel-Weihnacht vorgestern Abend in der Neuffener Martinskirche, bei der Dirk Raufeisen und The Presence die frohe Botschaft verkündeten.

Sich öffnen für die Botschaft der Weihnacht: Dirk Raufeisen und The Presence rissen ihr Publikum in der Neuffener Martinskirche mit. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Es war ein furioser Start in die zweite Hälfte des Festivals der Hoffnung: Auch beim fünften Auftritt dieses Ensembles ging das Publikum vom ersten Moment an mit, ließ sich hineinnehmen in die Innigkeit und den Taumel dieser im Glauben wurzelnden Lieder, die dieses Mal eine stärkere „weltliche Ergänzung“ als sonst erhielten – mit Ohrwürmern wie Nat King Coles romantischem „Christmas Song“, der sehnsuchtsvollen „White Christmas“ (die wegen des Klimawandels hierzulande immer seltener wird), dem tänzelnden „Let it snow“ oder den lustigen „Jingle Bells“ (bei denen das begeistert mitgehende Publikum eine tragende Rolle spielte).