Das Haus Sinfonie ist ein neuer Meilenstein

05.04.2005, Von Katharina Familia Almonte — E-Mail verschicken

Feierliche Eröffnung des neuen Pflegeheims führte am Sonntag zahlreiche Besucher nach Beuren

BEUREN. „In Beuren tut sich etwas“, stellte Landrat Heinz Eininger bei der Eröffnung des Hauses Sinfonie fest. Die neue Spezialeinrichtung für Menschen mit Demenz öffnete am Sonntag ihre Türen. Zum morgendlichen Festakt wie zum anschließenden Tag der offenen Tür waren an die 1500 Besucher gekommen. Neben Mittagessen und Kaffee und Kuchen konnten sie die neuen Räume besichtigen und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.

Wie der Name des neuen Hauses klingt, so gestaltete sich auch die Überraschung der Angestelltengruppe der neuen Pflegeeinrichtung für die zahlreichen Gäste: musikalisch. Wenngleich sie keine ganze Sinfonie wiedergaben, reichte es immerhin zu einer selbst komponierten Songeinlage mit Pfiff. Dem Leben am Turm, dem Mobilen Dienst, dem Haus Geborgenheit in Neuffen und der Hauswirtschaft widmeten sie einen Vers und sangen von „Gefühl und Menschlichkeit“. Damit und mit den Klängen des Akkordeonorchesters Böhringen war dem erfreuten Waldemar Löffler, Vorstand der Schwaben Progress AG, ein stimmungsvoller Auftakt zu seiner Begrüßungsrede gegeben.