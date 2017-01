Das gar nicht finstere Zeitalter

Hartmut Writh gab in Aichtal Einblick ins Mittelalter

Es gibt wenige Epochen, die die Menschen jeglichen Alters so sehr fasziniert haben wie das Mittelalter. Filme, Romane und Märkte machen sich die Lebensweise zum Thema. Vieles entspricht dabei gängigen Klischees. Einige haben es sich dagegen zur Aufgabe gemacht, dieses Zeitalter historisch darzustellen.

Hartmut Writh gab einen Einblick in die Zeit der Hochgotik. Foto: ta b

AICHTAL-GRÖTZINGEN (tab). Darunter auch die Company of Saynt George, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Die Company wurde in den 1980er-Jahren gegründet und arbeitet aufgrund ihrer quellenorientierten Darstellung und der engen Auslegung zwischenzeitlich erfolgreich mit Museen und Institutionen in Europa zusammen.

Der Grötzinger Hartmut Writh ist Mitglied dieser Gesellschaft. In der Stadtbücherei Aichtal gab er am Dienstag, 3. Januar, in einem Bildvortrag einen anschaulichen Einblick in den Alltag des Mittelalters um 1470. Dabei distanziert er sich von den gängigen Eindrücken, die die Öffentlichkeit über dieses Zeitalter hat.