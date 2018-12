„Das ganze Haus trägt Ihre Handschrift“

19.12.2018, Von Norbert Leister

Kirchenrätin Bärbel Hartmann geht in den Ruhestand und wurde feierlich vom Leitungsamt von Stift Urach entpflichtet

„Hiermit entpflichte ich Sie, Bärbel Hartmann, als Pfarrerin, Kirchenrätin und Leiterin des Stifts Bad Urach von Ihren Aufgaben“ – Oberkirchenrat Professor Ulrich Heckel verabschiedete am Samstag Bärbel Hartmann, die Leiterin von Stift Urach, in der Amanduskirche in den Ruhestand. Der Feier in der Kirche war ein Offenes Singen im Stiftshof vorausgegangen.