„Das Amt war wie für mich geschaffen“

25.01.2018, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Neuffens Stadtkämmerer Albrecht Klingler wurde in den Ruhestand verabschiedet – Feierstunde im Gemeindehaus

Nach 40 Jahren als Stadtkämmerer wurde Albrecht Klingler am Dienstagabend von Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker und dem Gemeinderat in den Ruhestand verabschiedet. Vertreter der Stadt und der Vereine würdigten die Leistungen Klinglers – dabei konnte der Kämmerer in der Vergangenheit auch andere Saiten aufziehen, wie Bäcker der Personalakte seines Beamten entnahm.

Bürgermeister Matthias Bäcker (links) mit Isolde und Albrecht Klingler Foto: Sandrock

NEUFFEN. Der Andrang war groß in der ersten Sitzung des Neuffener Gemeinderats im neuen Jahr. Weil Neuffens langjähriger Kämmerer Albrecht Klingler in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatten sich zahlreiche Zuhörer und Gäste angekündigt. Weil im Rathaus die Zahl der Publikumsplätze beschränkt ist, war das Gremium am Dienstagabend ins evangelische Gemeindehaus umgezogen.