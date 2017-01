„Das alles ist zermürbend und frustrierend“

21.01.2017, Von Andreas Warausch

Ehrenamtliche Mitarbeiter des Frickenhäuser AK Integration entsetzt: Gambischer Flüchtling wurde bei Termin auf Ausländeramt verhaftet, um ihn abzuschieben

Ein gambischer Flüchtling aus Frickenhausen ist von der Polizei auf der Ausländerbehörde des Kreises verhaftet worden. Der Ausreisepflichtige war aufgefordert worden, dort seine Duldungspapiere zu unterschreiben. Vertreter des Frickenhäuser Arbeitskreises Integration sehen ihren Schützling in die Falle gelockt. Der Landrat verweist auf gängige Rechtspraxis.

In der Kleiderkammer packt Suse Stöckle mit den Gambiern Amat Gaye (Mitte) und Said Sasse den Notrucksack für Abschiebungen. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Eigentlich hätte es zum Jahresbeginn eine besondere Sitzung des AK Integration werden sollen. Sprecherin Carla Bregenzer wollte zurückschauen auf die vergangenen zwei Jahre, in denen sich viele Frickenhäuser – gerade sind es 70 an der Zahl – mit großem Aufwand um die momentan rund 50 gambischen Flüchtlingen in ihrem Ort kümmern. Und es sollte tatsächlich eine ganz besondere Sitzung werden. Aber zum Schrecken der vielen Helfer, die auch an diesem Abend in die Altenbegegnungsstätte gekommen waren, aus einem ganz anderen Grund.