„Dann bin ich so frei“

03.11.2017, — E-Mail verschicken

Festliche und fröhliche Feier zum Reformationstag in Neuffen

„Fröhlich und dankbar über 500 Jahre“ – so feierte eine große Gemeinde am Feiertag in Neuffen den Reformationstag. Mit besonderer Verbundenheit erklang in der Stadt unter der mächtigen Burg Martin Luthers Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ schon im Vorspiel des Posaunenchors und später im gemeinsamen Gesang.

NEUFFEN (gs). Alle Mitarbeiter der Evangelischen Kirchengemeinde Neuffen und ihrer Chöre waren beteiligt und auch die Evangelische Freikirche wirkte im Gottesdienst mit. Pfarrerin Anne Rahlenbeck und die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Rose Heimgärtner, warfen mit bunten Bildern Schlaglichter auf die Vielfalt der Kirchengemeinde heute und ihre Vernetzung in der Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren Vereinen. Dabei konnten sie die Gäste vom Gemeinderat und von Vereinen begrüßen, die zum Teil mit ihren Fahnen gekommen waren.