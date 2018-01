Das Team des Forums Handwerk hat das Pfeffertagswiegen in Neuffen zu einem der Höhepunkte der 27. Saison unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ gemacht. Am 28. Dezember hatten sich in der Stadthalle in Neuffen bei der Traditionsveranstaltung 210 Personen auf die Waage gestellt – und zuvor…

Weiterlesen