Containeranlage für 135 Flüchtlinge wird gebaut

22.09.2016, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Neckartenzlingen stellt dem Landratsamt einen Platz beim Sportgelände Heiliger Bronn für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung

Nun kommen also Flüchtlinge auch nach Neckartenzlingen. Rund 135 Asylsuchende sollen – voraussichtlich ab April kommenden Jahres – in einem Containerdorf beim Sportgelände Heiliger Bronn untergebracht werden. Außerdem schafft die Gemeinde Wohnplätze für die Anschlussunterbringung.

An der rot markierten Stelle wird im kommenden Jahr die Containeranlage für Flüchtlinge errichtet werden. Der Platz befindet sich beim Sportgelände Heiliger Bronn, der Neckartalradweg führt hier an den Tennisplätzen vorbei nach Neckartailfingen. Grafik: Google Maps/nz

NECKARTENZLINGEN. Das Interesse an der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag war enorm. Circa 130 Bürger machten sich auf zur Melchior-Festhalle, wohin die Sitzung in weiser Voraussicht verlegt worden war – und standen um 17.45 Uhr, dem angekündigten Beginn der Sitzung, vor verschlossenen Türen. Drinnen klärten Gemeinderäte und Verwaltung wohl noch letzte Details der Tagesordnung ab. Als die Leute dann eingelassen wurden, stellte sich heraus, dass man das öffentliche Interesse unterschätzt hatte. Weitere Stühle mussten herbeigeschafft werden, um im zum Foyer hin offenen kleinen Saal alle Zuhörer unterbringen zu können.