Chorgesang der Spitzenklasse

Chorgemeinschaft Neckar-Schönbuchrand feierte

Beim Liederkranz Altenriet waren sieben Chöre zu Gast pm

ALTENRIET (pm). Einen musikalischen Leckerbissen durften am vergangenen Samstag die Besucher des 66. Treffens der Chorgemeinschaft „Neckar-Schönbuchrand“ erleben. Der Liederkranz Altenriet war Gastgeber in diesem Jahr. Passend zur Jahreszeit war alles frühlingshaft geschmückt und auch für Speis und Trank war gesorgt. Pünktlich um 19 Uhr startete der Gastgeberchor Aufgehorcht mit dem Song „Die Gedanken sind frei“ in einer neueren Fassung. Der Liederkranz-Vorsitzende Rolf Bröder begrüßte die Vereine mit ihren sieben Chören. Bürgermeister Bernd Müller überbrachte Grußworte der Gemeinde.