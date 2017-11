Chöre mit „Verrückter Musik“

15.11.2017, Von Peter Mayer

Posaunenchöre mit ungewohnten Klängen in Bempflingen

Die beiden Chöre, dirigiert von Chorleiter Helmut Weiblen aus Glems Foto: privat

BEMPFLINGEN. Seit 30 Jahren besteht der Posaunenchor aus Glems bereits, und zur Feier des Jahrestags taten sich die Musiker Anfang des Jahres mit dem Bempflinger Posaunenchor zusammen, um ein besonderes Konzert unter dem Motto „Crazy music in the air – Ihm zur Ehr“ einzustudieren. In der gut besuchten Stephanuskirche in Bempflingen eröffneten die Akteure kürzlich den bunten Reigen von Musikstücken mit der Fantasie „Jericho“ von Christian Sprenger.

„Zum Glück blieben die Kirchenmauern trotz der geballten Kraft von 60 Bläsern plus Schlagzeug unversehrt“, wie der Bempflinger Chorleiter Peter Mayer bei seiner Begrüßung augenzwinkernd bemerkte. Es folgte eine feinfühlige, zarte Komposition von Anne Weckeßer zum altbekannten Choral „Wunderbarer König“. Aktive aus beiden Chören führten mit interessanten Fakten und Erläuterungen durch das abwechslungsreiche Programm. Im Reformationsjahr durfte auch „Ein feste Burg“ von Martin Luther nicht fehlen, hier in einer meisterhaften Choralfantasie von Michael Schütz vertont.