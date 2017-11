Chance auf einen Kurzurlaub im Allgäu

03.11.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Unter den Dauerkarteninhabern für alle sechs Konzerte verlosen wir drei Tage in Bad Hindelang

Sechs Abende mit hochkarätiger Unterhaltung in Nürtingen, Wendlingen und Umgebung erleben – das können alle, die ein Abonnement für das Festival der Hoffnung haben, das die 27. Auflage der Weihnachtsaktion unserer Zeitung begleitet. Nicht nur der Platz bei eventuell ausverkauften Konzerten ist damit sicher, sondern auch die Chance auf einen attraktiven Gewinn.

Für ausreichend Schnee ist in Bad Hindelang im Winter stets gesorgt. Foto: pm

NÜRTINGEN. Bis zur Auftaktveranstaltung am Samstag, 11. November, in Oberboihingen ist es nicht mehr lange. Bis dahin können noch Dauerkarten für alle sechs Konzertabende erworben werden. Nicht wenige haben diese Chance bereits genutzt und sind besonders gespannt auf die Pause der Veranstaltung „Oper macht Spaß“. Denn in dieser verlosen wir ausschließlich unter allen Dauerkarteninhabern einen Urlaub im Allgäu. Es gibt drei Hotelübernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Romantik-Hotel Sonne in Bad Hindelang – mitten im Wander- und Skigebiet Oberjoch. Die Chancen, diesen Preis zu gewinnen, sind bei maximal 140 Dauerkarteninhabern sehr gut. Denn nur diese sind im Topf, wenn sich die Lostrommel dreht.