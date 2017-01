CDU-Neujahrsempfang

WOLFSCHLUGEN (pm). Am Sonntag, 29. Januar, findet um 11 Uhr der Neujahrsempfang der CDU Wolfschlugen in der Aula der Grundschule in Wolfschlugen statt. Vortragsthema ist „Apothekenurteil des EuGH – Was bedeutet das für den Patienten?“. Referent ist Carsten Wagner, Apotheker aus Filderstadt.