Busse und Bahnen an Silvester

Sicher unterwegs mit den Öffentlichen zum Jahreswechsel in der Region

(pm) An Silvester gilt ein geänderter Fahrplan für Stadtbahnen und SSB-Busse. Der Grund: Die Polizei hat angeordnet, dass die Zufahrt zum Stuttgarter Schlossplatz von Samstag, 31. Dezember, 15 Uhr, bis Sonntag, 1. Januar, 12 Uhr, gesperrt bleibt. Daher können die Busse der Linien 42 und 44 sowie die Nachtbusse aller Linien die Haltestelle Schlossplatz in dieser Zeit nicht anfahren.

An Silvester fahren die Linien der SSB nach dem Samstagsfahrplan. In der Nacht zu Neujahr werden zusätzliche Fahrten einzelner Stadtbahnlinien im Stundentakt angeboten: An der Haltestelle Hauptbahnhof findet jeweils um 1.30, 2.30 und 3.30 Uhr (Linien U 1, U 6, U 9 und U 15) sowie jeweils um 2, 3 und 4 Uhr (Linien U 2, U 7, U 12 und U 14) ein Silvestertreffen statt. Die Busse Richtung Erwin-Schoettle-Platz und Westbahnhof halten ersatzweise an der Haltestelle Charlottenplatz, Position 5, vor dem Neuen Schloss. Die Linie 42 endet an der Haltestelle Charlottenplatz. Zur Weiterfahrt ab Charlottenplatz bitte die Stadtbahnen nutzen. Fahrgäste, die zwischen den Buslinien 42 und 44 und den Stadtbahnen umsteigen möchten, nutzen bitte die Haltestelle Charlottenplatz. Es kann zu Fahrplanabweichungen kommen.