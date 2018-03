Bürgerversammlung

BEUREN (pm). Am Montag, 21. September, um 18.30 Uhr findet in der Kelter eine Bürgerversammlung statt. Tagesordnung: Begrüßung durch Bürgermeister Hartmann; Lebensmittelversorgung in Beuren – Dr. Acocella, Stadt- und Regionalentwicklungsplaner aus Lörrach, referiert; Entwicklung von Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe in Beuren – über Ergebnisse eines Workshops berichtet Stadtplanerin Schnacke-Fürst; Erstellung des Bebauungsplanes „Neuffenblick“ – Beteiligung der Bürgerschaft; Tief- und Straßenbauarbeiten in der Garten- und Karlstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Neuffenblick“; Entwicklung eines Bebauungsplanes „Hagnach“; Ausblick auf weitere laufende Projekte und Maßnahmen. Nach den jeweiligen Tagesordnungspunkten besteht Gelegenheit, an die Referenten Fragen zu stellen. Die Pläne im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete sind bereits ab 18.30 Uhr in der Kelter zur Einsichtnahme ausgelegt und die Planer stehen für Gespräche zur Verfügung.