Brunnenanlage aus Mühlsteinen

Bürgerarbeitsgruppe Brunnenanlagen baut Brunnen für die Planstraße

NECKARTENZLINGEN(pm). Neckartenzlingen wird wieder um ein Element mit historischem Hintergrund reicher. Die Gemeinde, die sich auf eine jahrhundertealte Mühlenstandortsgeschichte zurückbesinnen kann, erhält einen Brunnen ganz besonderer Güte. Dieser Brunnen besteht aus drei historischen Mühlsteinen, eine Idee aus der Bürgerarbeitsgruppe Brunnenanlagen im Rahmen der Gestaltung der neuen Ortsmitte Planstraße.

Aktive Bürgerinnen und Bürger sollen und dürfen mitwirken und mitgestalten. In dieser Gruppe sind es überwiegend Bürger, die sich dem handwerklichen Geschehen alter und neuer Zeit widmen und sich auch hier in der Pflicht sehen. Wasser und Mühlen gehören zusammen, es sei denn, es handelt sich um Windmühlen. Aber in Neckartenzlingen ist man schon immer reich an Wasserkraft gewesen und wusste diese auch zu nutzen. Daher gab es schon in alter Zeit gleich mehrere Mühlen in Neckartenzlingen, insgesamt bis zu vier Mühlenstandorte beim Durchfluss von Erms und Neckar.

Brunnen garantiert ein Hingucker