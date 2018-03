Brückenbau soll zügig realisiert werden

28.04.2016, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Laut Zeitplan könnte schon Ende des Jahres mit dem Bau der Fuß- und Radwegbrücke über den Neckar begonnen werden

Die Fuß- und Radwegbrücke über den Neckar nimmt zügig konkrete Formen an. Am Dienstag wurde in der Sitzung des Gemeinderats die aktualisierte Planung vorgestellt. Ende des Jahres, so der Zeitplan, könnte bereits mit den Bauarbeiten begonnen werden. In der zweiten Jahreshälfte 2017 soll das schmucke Bauwerk fertig sein.

So wie in dieser Fotomontage wird die Fuß- und Radwegbrücke einmal aussehen – hier von der Neckarbrücke aus gesehen. Grafik: IB-Miebach

NECKARTENZLINGEN. Wenn die Brücke fertig ist, wird endlich Schluss sein mit der drangvollen Enge auf dem schmalen Gehweg der Neckarbrücke, wo sich Radfahrer und Fußgänger in die Quere kommen. Der Neckartalradweg und ein Wanderweg werden derzeit noch über diese Brücke geführt. Künftig zweigt, von Pliezhausen her kommend, wenige Meter unterhalb des Kreisverkehrs an der B 297 der neue Radweg ab und führt zwischen Triebwerkskanal und Neckar hin zur neuen Brücke. Am rechten Neckarufer geht’s zunächst parallel zum Neckar weiter und dann in die Straße In der Steige, von wo der Radweg weiter durch den Ort führt.

Der Kostenrahmen steht noch nicht endgültig fest