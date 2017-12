Brixner spendet an Kindergarten Jörgle

28.12.2017, — E-Mail verschicken

Die Jürgen-Brixner-Stiftung bringt erneut mit einer Spende an einen Grafenberger Kindergarten viele Augen zum Strahlen. Der Kindergarten Jörgle besitzt jetzt eine neue Schaumstoff-Brücke, ein Zahnradbauset, einen Leuchtsandkasten und einen neuen Anhänger. Die Geschenke wurden voller Begeisterung bei der feierlichen Übergabe im Kindergarten getestet. Viele strahlende Augen waren der Dank an das Ehepaar Brixner, welches einmal mehr mit Herz und Sachspende hilft, wo der Etat endet. Rund 900 Euro haben die neuen Spielsachen gekostet. Gemeinsam mit dem Ehepaar Brixner und Bürgermeisterin Annette Bauer wurden dann noch Adventslieder gesungen und die selbst gebastelte Lichterkette als Geschenk der Kinder an Jürgen Brixner übergeben. pm/Foto: der