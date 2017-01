Brixner-Spende für Kita Regenbogen

11.01.2017

Mit einem Betrag in Höhe von über 200 000 Euro hat die in Großbettlingen ansässige Stiftung Jürgen Brixner seit 2004 vorwiegend Kindertageseinrichtungen unterstützt. Es ist eine schöne Tradition, dass bei Jubiläumsaktionen die Einrichtungen der Gemeinde Großbettlingen hiervon profitieren. Die 150. Spende ging deshalb an die Kita Regenbogen. Für das sprachliche, musische und rhythmische Lernen überreichte Stiftungsgeber Jürgen Brixner Musik-, Klang- und Rhythmusinstrumente im Wert von rund 1300 Euro als zusätzliche Bereicherung für die Arbeit in der Kita. Damit kam die Einrichtung zum dritten Mal in den Genuss dieser großzügigen Unterstützung. Mit den Kindern freuten sich Bürgermeister Martin Fritz, Kita-Leiterin Angelika Schmidt und die Erzieherin Anja Neumärkel-Pilsl. Jürgen Brixner wies darauf hin, dass die Arbeit seiner Stiftung unter anderem durch Großbettlinger Betriebe unterstützt werde. Er bedankte sich in diesem Zusammenhang bei der Kfz-Werkstatt Egen, der Steuerberatungsgesellschaft Frisch, Zahnarzt Dr. John Müller, Schreibwarengeschäft Radiergummi, Metallveredelung Rohde und bei der Sonnenapotheke. Unser Bild entstand bei der Übergabe der Instrumente, für die sich die Kinder mit einem Liedvortrag revanchierten. za