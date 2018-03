Brief an Ministerpräsident

(pm) Die Fraktion der Freien Wähler in Denkendorf hat einen offenen Brief an Ministerpräsident Günther Oettinger geschrieben. Anlass des Briefes ist die aktuelle Diskussion um den Bau der neuen Startbahn am Flughafen Stuttgart. Darin wird Oettinger die große Betroffenheit der Denkendorfer Bürger vermittelt, die schon heute von Lärmeinflüssen hochgradig betroffen seien. Der Bau der neuen Start- und Landebahn bedeute eine Verdreifachung des bereits vorhandenen Lärms. Wir fordern daher für das vom Landtag beschlossene zweite Gutachten, dass nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte betrachtet werden, sondern die Belastungen für die Menschen in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückt werden, schreiben die Freien Wähler dem Ministerpräsidenten. Und sie erinnern ihn an das Versprechen seines Vorgängers Erwin Teufel, nach der Flughafenerweiterung und dem Messebau sei die Belastungsgrenze für die Menschen auf den Fildern erreicht. Auf das Wort eines Ministerpräsidenten in unserem Bundesland muss Verlass sein, und das gilt auch für seinen Amtsnachfolger. Wir fordern Sie daher auf, dieses Wort Ihres Amtsvorgängers zu halten und keine weiteren Belastungen für die Menschen auf den Fildern zuzulassen, schließt der Fraktionsvorsitzende Martin Klein.