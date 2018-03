Breite Ausbildung in den Pflegeberufen

16.07.2013, — E-Mail verschicken

Kreisseniorenrat wirbt auch für gesellschaftliche Anerkennung

(pm) Der Kreisseniorenrat beschäftigte sich in seiner letzten Vorstandssitzung mit dem Thema der Ausbildung in Pflegeberufen. Er stellte fest, dass berufliche Ausbildungen für Altenpflegerinnen, Altenpflegehelferinnen, Alltagsbegleiterinnen, und das alles auch für männliche Schüler, in einem breiten Fächerkanon an der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen angeboten wird.

Von der Schule auf dem Säer erläuterten Oberstudiendirektorin Silvia Blankenhorn und die Abteilungsleiterin Altenpflege, Inge Nusser, im Detail die Möglichkeiten der Ausbildung, die Lerninhalte und die Chancen, die als Fachkraft bestehen. Besonders wichtig sei die große Durchlässigkeit der Ausbildungswege.

So können selbst Auszubildende ohne Hauptschulabschluss – was allerdings nicht die Regel ist – diesen nachholen und zu einem qualifizierten Berufsabschluss finden. Die Regel ist jedoch nach dem Schulabschluss eine dreijährige berufliche Ausbildung, die zwei Tage in der Woche im Berufsschulzentrum und drei Tage in der Einrichtung Praxis und Theorie verbindet.