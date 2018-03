Breitbandausbau geht weiter

Neckartenzlingen befindet sich in Sachen Breitbandversorgung auf einem guten Weg. Um den Ausbau per VDSL-Vectoring weiter voranzubringen, will die Telekom vier weitere Schaltkästen aufstellen. Der Gemeinderat wurde über den Ausbaustand und das weitere Vorgehen informiert. Abgelehnt bei Stimmengleichheit wurde der Antrag auf öffentliches WLAN.

NECKARTENZLINGEN. Um die „Zukunftsaufgabe Breitbandausbau“ voranzubringen, sei es notwendig, so Bürgermeisterin Melanie Gollert, dass man in der Region an einem Strang ziehe. Die Gemeinde fährt dabei zweigleisig: Zum einen unterstütze man die Backbone-Masterplanung im Landkreis Esslingen, zum anderen wird der von der Telekom eigenwirtschaftlich betriebene Ausbau der Netzinfrastruktur mit VDSL-Vectoring weiterhin unterstützt. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag gab Winfried Hörmann von der Telekom einen Überblick über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus.

Das Gebiet Spitzacker wird ans Glasfasernetz angeschlossen