Brand auf Balkon in Wolfschlugen

15.05.2017, — E-Mail verschicken

Am Sonntagabend, gegen 17 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Wolfschlugen aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße war ein Feuer ausgebrochen. Auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss des Gebäudes hatten Balkonmöbel aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, dennoch kam es auch zu einigen Schäden im Innern der Wohnung. Verletzt wurde zum Glück niemand. Vor Ort war die Feuerwehr Wolfschlugen mit 17 Einsatzkräften und drei Einsatzwagen. Die Nürtinger Feuerwehr unterstützte die Kollegen mit 16 Feuerwehrleuten und ebenfalls drei Einsatzwagen. Außerdem waren vier Rettungs- und zwei Notarztwagen vor Ort. mke