Blitz schlug in Wohnhaus ein

02.07.2012

KIRCHHEIM (lp). Bereits am frühen Samstagmorgen ging über der Stadt Kirchheim ein starkes Gewitter nieder. Gegen 3 Uhr meldeten Anwohner, dass in ein Wohnhaus in der Paradiesstraße der Blitz eingeschlagen habe und Feuerschein auf dem Dach des Gebäudes zu sehen sei. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim rückte sofort mit mehreren Fahrezeugen aus. Glücklicherweise kam es zu keinem Brandausbruch an dem Zweifamilienhaus, da der Blitz in einen auf dem Dach montierten Stromständer eingeschlagen hatte und dadurch lediglich eine Stromleitung beschädigt wurde. Vom Notdienst der EnBW mussten zur Durchführung der notwendigen Reparaturen an der Stromleitung rund 15 Haushalte in der Paradiesstraße vom Stromnetz genommen werden. Der Sachschaden an der Stromleitung beläuft sich auf rund 5000 Euro.