Bläserklasse geht weiter

Musikschule Neckartailfingen stellte an der Grundschule Aich Instrumente vor

Gar nicht so einfach, der Trompete einen Ton zu entlocken. pm

AICHTAL-AICH (pm). Kürzlich stellten die Fachlehrer der Musikschule Neckartailfingen und Musiker des Musikvereins Aich den Schülern der Grundschule Aich Instrumente vor. Der Grund ist, dass die Bläserklasse in die nächste Runde geht. Sie ist eine Kooperation zwischen Grundschule, Musikschule und Musikverein, unterstützt von der Stadt Aichtal.

Die Kinder der 1. und 2. Klasse hatten die Möglichkeit Klarinette, Querflöte, Tenorhorn, Posaune und Trompete auszuprobieren. Der Spaß war offensichtlich, wenn auch manche sich die Ohren erst einmal zuhielten, da sie nicht wussten, was auf sie zukommt. Ein paar Töne hat aber jeder aus den Instrumenten herausgeholt.

Die Bläserklasse ist Teil des Musikunterrichts. Wer daran nicht teilnehmen möchte erhält den klassischen Musikunterricht. In einer Stunde musizieren die Kinder in Gruppen auf je einer Instrumentenart. In der Ensemblestunde kommen dann alle zusammen und musizieren wie in einem Orchester gemeinsam. Es soll natürlich auch zu Hause geübt werden. Nach ein paar Monaten bildet dann der Musikverein eine Vorgruppe, in der zusätzlich noch geübt wird.