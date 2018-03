Bischof Gebhard Fürst hat Nicole Schmie

Bischof Gebhard Fürst hat Nicole Schmieder (26) zur Gemeindeassistentin in der Seelsorgeeinheit Nürtingen im Dekanat Esslingen-Nürtingen ernannt. Nicole Schmieder wurde im April 1981 in Villingen-Schwenningen geboren. Nach dem Abitur im Jahr 2000 absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Buchhändlerin, die sie 2003 erfolgreich abschloss. An der Universität Freiburg befasste sie sich dann ein Semester lang mit mittelalterlicher Geschichte, biblischer und historischer Theologie sowie christlicher Archäologie und byzantinischer Kunstgeschichte, um dann aber 2004 an der Katholischen Fachhochschule Freiburg (KFH) das Studium der Religionspädagogik aufzunehmen, das sie voraussichtlich im Sommer 2008 beenden wird. Schul- und Gemeindepraktika absolvierte sie in Tübingen, Allmendingen, Freiburg und Ulm. Für ein so genanntes Pastorales Projektstudium hatte sie sich 2007 die Bahnhofsmission in Freiburg ausgesucht. Im Fachbereichsbeirat Religionspädagogik der KFH nahm sie zwei Semester lang die studentische Vertretung wahr, außerdem gehört sie dem Leitungsteam der Katholischen Hochschulgemeinde an der KFH an.