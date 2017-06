Bier mit einem Schuss Heimatliebe

14.06.2017, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Ralf Hauswirth und Kevin Holzmann wollen mit ihrem „Beurener Fels“ ehrliches Bier mit Zutaten aus der Region brauen

Zwei junge Beurener haben sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Sie wollen ein neues Bier in ihrer Heimat etablieren. Eines, das man mit Beuren verbindet. Beim Brotmarkt fällt der Startschuss für das „Beurener Fels“.

Haben kurz vor dem Brotmarkt alle Hände voll zu tun: Ralf Hauswirth und Kevin Holzmann. Foto: Holzwarth

BEUREN. Es ist ungewöhnlich warm, wenn man den Keller von Kevin Holzmann in der Goethestraße in Beuren betritt. Die drei Kessel in dem kleinen Raum laufen auf Hochtouren. Nach einer Brauerei sieht es hier nicht gerade aus: Große Maschinen oder Fließbänder sucht man vergebens. Flaschen putzen, füllen, verkorken, etikettieren – alles wird von Hand gemacht.