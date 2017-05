Betreuungsplätze werden knapp

Neuffen will Kindergärten ausbauen – Grundsatzbeschluss zur Ganztagesbetreuung an der Grundschule

In den Neuffener Kindergärten wird es langsam eng – der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Dienstag deshalb auch damit, wie weitere Gruppenräume geschaffen werden können. Zur Debatte steht ein Ausbau des Kindergartens Kelterplatz und eine Erweiterung des Kindergartens Halde.

Am Kindergarten Kelterplatz wird außen schon gebaut – aber auch innen könnten Umbauarbeiten ins Haus stehen. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. „Wir stehen vor einer komplett konträren Entwicklung bei den Kindergärten als noch vor einigen Jahren“, konstatierte Bernhard Weis (FWV) nach der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplans am Dienstag. Denn – entgegen aller Erwartungen – steigen die Anmeldezahlen in den Neuffener Kindergärten in den kommenden Jahren an. Bereits dieses Jahr gibt es in der Tälesstadt rechnerisch zehn Plätze zu wenig, im kommenden Kindergartenjahr werden es 20 sein und 2018/19 errechnete die Verwaltung 15 Plätze zu wenig.