Bethlehem in Linsenhofen

27.12.2017

Kinder der Kinderkirche führten Krippenspiel auf

Was hat es mit dem Kindlein in der Krippe auf sich? pm

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (pm). „Volkszählung zu Bethlehem“: das Krippenspiel, das am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Sankt-Georgs-Kirche in Linsenhofen aufgeführt wurde, war eigentlich ein ziemlich traditionelles Krippenspiel. Maria und Josef waren auf der Suche nach einer Herberge. Die römischen Beamten, die die Menschen schon an den Stadttoren von Bethlehem zählten und kontrollierten, waren teilweise ziemlich abweisend und schroff. Ein Wirt, der leider kein Zimmer mehr frei hatte und nur auf seinen Stall am Ende der Stadt hinweisen konnte. Und die drei Weisen aus dem fernen Osten, die diesem besonderen Stern gefolgt sind, auf der Suche nach dem neuen König.

Dass die Einheimischen über dieses seltsame Paar munkelten, das zur Volkszählung in ihre Stadt gekommen war, war auch nicht verwunderlich. Schließlich bekamen die ein Kind, waren nicht verheiratet und landeten zuletzt in einem dunklen Stall, weil sie sonst nirgends anders nächtigen konnten.