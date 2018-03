Beschwingtes Konzert mit gewichtigem Orchester

05.12.2006, Von Ralph Gravenstein — E-Mail verschicken

Der Musikverein Neckartailfingen ließ einmal mehr seine Geburtstagskinder hochleben

NECKARTAILFINGEN. Der Musikverein Neckartailfingen mag keine halben Sachen: Wenn schon Geburtstagsständchen für die Mitglieder mit runden Ehrentagen anstehen, dann macht man es gleich im großen Stil und lädt die Jubilare zum Konzert mit ihren eigenen Wunschtiteln ein. So geschah das am Sonntag einmal mehr in der Neckartailfinger Gemeindehalle. Dass diese Konsequenz in vielem, was der Verein macht, vom nun verabschiedeten Vorsitzenden Rudolf Hess-Bauer herrührt, wurde dabei ebenso deutlich wie die musikalische Vielfalt und das Gewicht des Orchesters des MV Neckartailfingen.

Zugegeben: Das einzige wirklich aktuelle Geburtstagskind aus den Reihen des Musikvereins Neckartailfingen war am vergangenen Sonntag Gründungsvorsitzender Manfred Wiatr der hatte seine Feiergäste kurzerhand mit in die voll besetzte Gemeindehalle mitgebracht und beging dort seinen Ehrentag.