Bernd Müller tritt noch mal an

04.05.2017, — E-Mail verschicken

Altenriets Bürgermeister stellt sich im November erneut zur Wahl

ALTENRIET (pm/red). Bürgermeister Bernd Müller berichtete in der vergangenen Gemeinderatssitzung, dass seine zweite Amtszeit als Bürgermeister am 31. Januar ende. Zur Wahl seien einige Fristen, die in der Gemeindeordnung beschrieben seien, einzuhalten und festzulegen. Er erklärte abschließend, dass er sich nochmals zur Wahl stellen wird. Den vorgeschlagenen Fristen und dem Text für die Stellenausschreibung im Amtsblatt und im Staatsanzeiger wurde abschließend wie vorgeschlagen einstimmig zugestimmt. Die Leitung der Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt hatte Dr. Heiner Geigle übernommen, Bürgermeister Müller hatte wegen Befangenheit an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt.

Der Wahltermin wurde auf Sonntag, 12. November, festgelegt. Eine Neuwahl, falls erforderlich (zweiter Wahlgang), findet dann am Sonntag, 3. Dezember, statt.