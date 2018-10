Benefizkonzert zum Jubiläum

NECKARTAILFINGEN (pm). Am Freitag, 12. Oktober, findet um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert des Sängerbunds Neckartailfingen in der Martinskirche statt. Aus Anlass des zehnjährigen Chorleiter-Jubiläums von Gerd Clauss bei „men at voice“ wurden sämtliche Register der Musik gezogen, um ein unterhaltendes Programm für einen guten Zweck auf die Beine zu stellen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Renovierung der Kirchenorgel wird gebeten. Außer „men at voice“ sind La Vida und die „WalDIE BIG BAND“ mit dabei. Im Anschluss an das Konzert bieten der Sängerbund und die evangelische Kirchengemeinde die Möglichkeit eines gemütlichen Zusammenseins mit Fingerfood und Getränken.