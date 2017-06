„Bempflingen und Eldoret sind für mich Heimat“

17.06.2017, Von Anneliese Lieb

Birgit Zimmermann macht Urlaub bei ihren Eltern und berichtet bei verschiedenen Veranstaltungen über die Arbeit im Badilisha Maisha Center

Mittlerweile sind es elfeinhalb Jahre, die Birgit Zimmermann in Kenia lebt. Die Bempflingerin hat in diesem Zeitraum viel erlebt und viel bewegt. Das 2015 gegründete Badilisha Maisha Center in Eldoret wurde für die 46-Jährige zur zweiten Heimat. Hier verhilft sie Kindern von der Straße zu einer neuen Lebensperspektive mit Schulbildung und der Chance auf Lehre oder Studium.

BEMPFLINGEN. Birgit Zimmermann macht derzeit Urlaub bei ihren Eltern in Bempflingen. Was sich in Eldoret tut – „Wir haben schon wieder ein Haus gebaut“ –, wie gut die finanzielle Unterstützung aus Deutschland in diesem armen afrikanischen Land angelegt ist und welche Perspektiven den ehemaligen Straßenkindern eröffnet werden, darüber berichtet sie bei verschiedenen Veranstaltungen. Unter anderem bei der Hauptversammlung des Vereins Eldoret Kids Kenia, der als Förderverein hier im Nürtinger Raum Spenden für das Badilisha Maisha Center sammelt und dessen Mitglieder zum Teil tatkräftig beim Aufbau des Kinderheims in Kenia Hand angelegt haben. (Auch unsere Zeitung hat das Projekt bei einer Weihnachtsspendenaktion unterstützt.)