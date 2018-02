Bei den Christdemokraten brodelt’s

Heftige Diskussionen beim CDU-Kreisparteitag – Kritik an Koalitionsvertrag und Postenverteilung

Die SPD-Genossen und die Grünen streiten und zerfleischen sich, aber die CDU ist ein braver Abnickverein? Dieses Klischee scheint Geschichte zu sein. Noch nie habe er bei einem CDU-Kreisparteitag derart heftige Diskussionen erlebt, meinte der Teilnehmer Thomas Wust nach der Veranstaltung im Schlachthofbräu in Nürtingen.

Sehr gut besuchter CDU-Kreisparteitag im Restaurant Schlachthofbräu in Nürtingen, Martina Fehrlen begründet den Antrag der Frauen-Union zur Frauenförderung bei Wahlen. Foto: pd

NÜRTINGEN. Der Andrang am Freitagabend war so groß, das kurzfristig weitere Stühle herbeigeschafft werden mussten. In der Diskussion über die Einschätzung einer möglichen Großen Koalition (GroKo) traten sehr unterschiedliche Einschätzungen zu Tage. MdB Markus Grübel war als Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz verhindert.